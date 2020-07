O final de semana, de 03 a 05 de julho, foi bastante movimentado na área de atuação da Delegacia PRF de Porto Velho.

As ocorrências foram registradas na Capital e também nas cidades de Guajará Mirim e Humaitá/AM.

Na ocorrência de maior relevância, que você pode conferir (AQUI), uma mulher foi presa por descaminho.

Violência Doméstica

Um homem, condenado por agressão em contexto de violência doméstica foi preso pela PRF em Porto Velho, durante operação de fiscalização de trânsito. O infrator confessou aos policiais que agrediu a ex companheira após desentendimentos e desde então estava foragido da justiça.

Conforme informações publicadas nos meios de informação, os números referentes à violência doméstica aumentaram durante a pandemia do Coronavírus. Diversas iniciativas para enfrentar esse crime estão sendo implementadas, como a “Sinal Vermelho” do Conselho Nacional de Justiça, na qual, as mulheres vítimas de violência doméstica são orientadas a indicar, na palma das mãos, um X vermelho, que pode ser feito com caneta ou batom, para pedir ajuda. Para mais detalhes, acesse AQUI. Em Porto Velho, as vítimas desse tipo de violência também podem encontrar ajuda ligando para a Polícia Militar (190) ou para a Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (69-3218-8800).

Mandado de Prisão

Outro foragido da justiça foi recapturado pela PRF, desta vez em Guajará Mirim. O condutor de uma motocicleta foi identificado e preso, por condenação resultante de leão corporal.

Roubo a pedestre

Na avenida Jorge Teixeira, nas proximidades do cruzamento com a avenida 7 de setembro, um homem solicitou auxílio policial após ter o celular e carteira roubados. O assaltante utilizou uma faca para ameaçar a vítima e depois fugiu à pé. Uma equipe PRF que estava nas proximidades conseguiu capturar o agressor e recuperar os pertences subtraídos.

Crime Ambiental

Na área rural do município de Porto Velho, próximo à usina de Jirau, um caminhão transportando toras de madeira foi abordado para fiscalização ambiental. Os documentos de origem florestal apresentaram divergências com a carga transportada, resultando na apreensão de 54 metros cúbicos de madeira, que serão encaminhados aos órgãos competentes

Embriaguez ao volante

Mesmo com as restrições geradas pela pandemia do Coronavírus, as ocorrências de embriaguez ao volante ainda são flagradas com certa regularidade. Um motociclista foi preso em Humaitá/AM, transitando embriagado na BR 230 (Rodovia Transamazônica) e em Porto Velho, dois condutores de veículo de passeio que seguiam pela BR 319 foram presos após testarem positivo para consumo de álcool.