A informação dá conta que os corpos de casal desaparecido em Colorado do Oeste, no último domingo, 5, foram localizados há poucos instantes na linha Zero Um – Rumo Escondido, próximo a cachoeira do Adalto, área rural de Colorado.

A polícia está no local e isolou a área até a chegada da Polícia Técnico-Científica (Politec).

Após os trabalhos de praxe os corpos deverão ser removidos pela funerária local. Contudo, com os suspeitos detidos, a polícia deve desvendar em breve o crime que pode ser de latrocínio.