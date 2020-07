Vilhena registrou quatro novos casos confirmados de vilhenenses com covid-19 nesta terça-feira, 7, sendo todos por testes rápidos. Além disso, a cidade registrou 33 novos casos suspeitos e seis recuperados.

Dessa forma, Vilhena registra até as 19h30 de hoje: 642 casos confirmados de vilhenenses, 6 positivados moradores de outras cidades, 7 óbitos de vilhenenses, 2 óbitos de moradores de fora e 217 casos suspeitos.

Há atualmente no município 173 casos ativos de moradores de Vilhena e 6 de fora, bem como 462 já recuperados e 4 transferidos.

Após longas deliberações do Comitê Gestor Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus em Vilhena, e também de reuniões do prefeito Eduardo Japonês com empresários, a Prefeitura editou nesta manhã de terça-feira, 7, o decreto municipal que impunha severas restrições a bares, conveniências e distribuidoras de bebidas.

Agora estas atividades comerciais podem voltar a realizar atendimento no local. A alteração foi publicada no início da tarde de hoje, no Diário Oficial de Vilhena (DOV), através do decreto municipal n° 49.724/2020, que promove edições no texto do decreto n° 49.048, de 18 de abril. Acesse a íntegra do decreto, na página 10 do DOV, pelo link: www.bit.ly/decreto49724.

Estão internados nove pacientes vilhenenses em isolamento na Central de Atendimento à Covid-19, sendo cinco na UTI, dos quais quatro com necessidade de respirador (dois do sexo feminino com 61 e 77 anos e dois do sexo masculino com 39 e 84 anos) e outro paciente na UTI sem necessidade de respirador do sexo feminino com 67 anos.

Outros quatro pacientes estão internados na Enfermaria da Central, todos do sexo masculino com 42, 47, 51 e 74 anos. Dos internados, cinco têm resultado positivo para covid-19 e quatro são suspeitos. A taxa de ocupação de leitos da Central de Atendimento à Covid-19 é de 25% (sendo 50% na UTI e 15% na Enfermaria). Todos os demais casos, sejam suspeitos ou confirmados, estão com recomendações expressas de cumprir isolamento domiciliar, pois não apresentam sintomas ou têm apenas sintomas leves.