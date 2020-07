A Polícia Rodoviária Federal em Vilhena, em operação integrada com a Polícia Militar e a Polícia Civil do estado de Rondônia, solucionou o desaparecimento de um casal idoso de dentistas, moradores de Colorado do Oeste, registrado no último domingo (05).

As provas apontam para um latrocínio (roubo seguido de morte), cometido pelos inquilinos de um imóvel da família.

Os executores residiam em uma edícula ao fundo da casa das vítimas.

Nesta madrugada, por volta das 05h, a equipe de plantão da Delegacia PRF de Vilhena (DEL 04), ciente do desaparecimento do casal de idosos, realizava operação de fiscalização com objetivo de encontrar o veículo das vítimas, quando abordou um carro, da mesma cor e modelo, no qual viajavam 03 pessoas (um homem, uma mulher e uma criança).

Em consulta aos sistemas policiais, foi identificado que o automóvel estava em nome da senhora desaparecida. Também foi constatado que a passageira adulta tinha um mandado de prisão em seu desfavor, por condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Ao tentar explicar a origem do carro, o homem acabou confessando que havia assassinado o casal de idosos e, voluntariamente, conduziu os policiais até o local onde os corpos das vítimas foram ocultados.

As motivações, o modo de execução e os demais fatos pertinentes ao crime serão investigados pela Polícia Civil de Rondônia. A criança foi entregue ao conselho tutelar, não sendo exposta à ocorrência nem tendo ciência sobre a situação dos pais.

Em atividade integrada entre Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnica Científica, após a indicação exata do local por parte de um dos executores, as vítimas foram encontradas, sem vida, enterradas em uma rodovia vicinal no município de Chupinguaia/RO.

Os corpos foram encaminhados à perícia técnica e os acusados encaminhados à polícia judiciária, que solicitou prisão preventiva para concluir as investigações.