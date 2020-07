Os representantes do aplicativo Urbano Norte de Vilhena, Jamir Santos e Fernando Amaral visitaram na manhã desta terça-feira, 07, a redação do Extra de Rondônia para divulgar uma ação social de higienização a veículos, em Vilhena.

De acordo com Jamil, a ação é uma parceria entre o Urbano Norte e a Secretária Municipal de Saúde (Semus). A iniciativa tem como objetivo higienizar veículos da cidade no combate ao coronavírus (Covid-19).

Jamir disse ainda que a higienização será realizada por profissionais de saúde do Centro de Referencia em Saúde do Trabalhador (Cerest). Haverá também medição de temperatura e orientação de prevenção aos motoristas.

Jamir enfatiza que o evento será nesta quarta-feira. 8, a partir das 09h as 11h no pátio do Posto Cinta Larga, em frente ao prédio do Serviço de Autônomo de Água Esgoto (Saae), no centro de Vilhena.

Contudo, quem quiser higienizar seu veículo sem custo algum é só comparecer amanhã no local no horário indicado. Vale ressaltar que a higienização vale para qualquer tipo de carro.