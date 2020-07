A Polícia Rodoviária Federal em Rondônia registrou nessa segunda-feira (06), 5 ocorrências criminais em todo o Estado.

Em Porto Velho, uma equipe policial identificou, no pátio de um posto de combustíveis, dois semirreboques com elevados indícios de adulteração. Em fiscalização detalhada, baseada em conhecimentos da área de enfrentamento à fraude veicular, os agentes constataram que o veículo havia passado por modificação nos itens de identificação.

O motorista do veículo de carga foi conduzido à Central de Flagrantes para procedimentos. Também na Capital do estado, na Avenida Jorge Teixeira, uma motocicleta fiscalizada circulava com o número do motor raspado, sendo o condutor do veículo encaminhado para registro de ocorrência.

Na cidade de Ji-Paraná, o motorista de uma carreta foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Em procedimento policial, foram encontradas na mochila do profissional uma pistola, oito munições e também um carregador.

Já no município de Vilhena, policiais rodoviários federais realizaram duas prisões. Em abordagem para fiscalização ambiental, foi constatado que uma carga de 36.93 metros cúbicos de madeira era transportada em desacordo com a legislação vigente.

O motorista foi qualificado e responderá por infração prevista na Lei do Meio Ambiente. Por fim, um foragido da justiça, com quase uma dezena de condenações por roubo e furto, foi identificado e preso pelos policiais de plantão.