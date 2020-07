O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira, 08, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes com Avenida Brasil, no Bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), um mototáxi seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido BR-364, quando ao chegar no cruzamento, colidiu com um carro Toyota Fielder com placa de Vilhena, no qual o motorista trafegava pela Avenida Brasil, sentido Porto Velho.

Apesar do forte impacto, os condutores não sofreram ferimentos, houve apenas danos matérias.

A P-trân isolou o local para registrar a ocorrência e depois liberou os veículos aos proprietários.