Na noite desta quarta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsau), de Cerejeiras, divulgou em seu 37º boletim epidemiológico a terceira morte por coronavírus.

Com isso, o município segue com 37 casos confirmados e 28 curados.

Confira:

Casos Confirmados: 37

37 Casos Confirmados Ativos: 6 (Em quarentena domiciliar)

6 (Em quarentena domiciliar) Curados: 28

28 Óbitos Covid-19: 3

3 Casos Suspeitos: 28 (Exames coletados – aguardando resultado)

28 (Exames coletados – aguardando resultado) Casos Descartados: 353 (17 descartados pelo LACEN e 336 testes rápidos negativos)

ESCLARECIMENTO:

O 37º caso e o terceiro óbito de paciente com coronavírus, do Município de Cerejeiras, foram confirmados nesta quarta-feira, 8, no Boletim Diário do Estado de Rondônia.

Este é mais um caso de paciente de Cerejeiras que estava em tratamento médico fora do Município e foi contaminado (a) pelo novo Coronavírus.

Há aproximadamente 23 dias, o (a) paciente viajou para Cacoal onde foi submetido (a) a procedimento cirúrgico e após complicações foi encaminhado (a) para Porto Velho, infelizmente o (a) paciente não resistiu e veio a óbito.

Exame realizado em Porto Velho apresentou resultado positivo para coronavírus. O caso foi lançado para o Município de Cerejeiras devido a ser esse seu local de residência.

As outras atualizações de hoje são: