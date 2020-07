Desde o início da pandemia da Covid-19, em março, a Sicoob Credisul se mobilizou para ajudar no combate à doença na sua área de abrangência.

No mês de junho as doações da cooperativa alcançaram o valor de R$ 541 mil, para a compra de equipamentos médicos e hospitalares, como respiradores, ventiladores pulmonares, equipamentos de proteção individual (EPI), além de cestas de alimentação e itens de higiene.

As doações vão de encontro com o 7º Princípio do Cooperativismo, que consiste em trabalhar para o desenvolvimento sustentável da comunidade, gerando benefícios sociais e econômicos, não apenas para seus associados, mas para toda a sociedade.

Vilmar Saúgo, diretor executivo da Sicoob Credisul, assinala que a cooperativa é uma instituição financeira que, mais que o financeiro, está preocupada com a saúde e qualidade de vida das pessoas.

“Vamos fazer todo o esforço possível para amenizar a dor e diminuir o impacto dessa pandemia nas famílias da nossa comunidade. Que através das doações da estrutura necessária para os municípios de nossa abrangência, possamos passar por essa fase da melhor maneira”, disse Saúgo.

DOAÇÕES

Em Cabixi, a Sicoob Credisul realizou o repasse de R$ 8 mil para a aquisição de um respirador para a Unidade Mista de Saúde do Município. Em Cerejeiras, repassou R$ 35 mil para aquisição de um ventilador pulmonar. Em Lucas do Rio Verde (MT), o repasse foi de R$ 135 mil para aquisição de um ventilador pulmonar para a Fundação Luverdense de Saúde (Hospital São Lucas).

Em Cuiabá (MT), a Sicoob Credisul realizou a doação de R$ 15 mil para a campanha “Vem Ser Mais Solidário – MT unido contra o coronavírus”. Com o valor, foram doadas 170 cestas básicas com itens de alimentação e produtos de limpeza para as entidades filantrópicas Sociedade Beneficente e Cultural de Proteção à Criança e Adolescente Nossa Casa, a Instituição Amor em Ação e Associação Beneditina da Providência- Casa Irmã Faustina do Projeto Sonhar Brasil.

Em Vilhena, foram doados três ventiladores pulmonares que somaram R$109 mil e dois respiradores pulmonar que totalizaram R$ 127 mil. Também 100 unidades de protetores faciais de uso hospitalar que totalizaram R$ 3 mil; e 19 mil máscaras descartáveis no valor de R$ 29 mil. Além de 15 caixas com 60 unidades de Álcool em Gel 70% de 5000ml, que somaram R$ 3,5 mil no total.

Para a secretária Municipal de Assistência Social de Vilhena (Semas) foram repassadas 500 cestas básicas no valor de R$ 43 mil, destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município. A Sicoob Credisul também firmou convênio com o Instituto Federal de Rondônia, Campus Vilhena, no qual custeou o valor de R$ 15 mil para a produção de EPIs em impressora 3D, para utilização pelos profissionais de saúde.

A Sicoob Credisul também custeou parte da capacitação de 20 profissionais de saúde de Vilhena, Corumbiara, Colorado, Cerejeiras, Cabixi, Campos de Júlio (MT) e Comodoro (MT), junto com a Unimed. Médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que estão na linha de frente para conter a pandemia, aprenderam como proceder diante de um paciente grave de covid-19, como realizar uma intubação segura e ventilar o pulmão do paciente sem causar danos graves. O valor pago pela cooperativa foi de R$ 14 mil.

Em Porto Velho, a cooperativa doou 1.840 metros de tecido TNT impermeável, no total de R$ 4 mil, para o Hospital de Base Ary Pinheiro. O material servirá para confeccionar aventais para profissionais que estão na linha de frente no combate ao novo coronavírus. A doação da cooperativa para o hospital foi intermediada pelo Grupo de Voluntários Atitudes do Bem.