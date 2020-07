Diariamente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) renova sua forma de atuação nas BRs rondonienses, proporcionando maior sensação de segurança, tanto na área de trânsito quanto no combate ao crime.

Além de contribuir de modo fundamental para a solução do caso em que dois idosos foram assassinados, na região de Vilhena, flagrantes foram efetuados em Porto velho, Ariquemes e Ji-Paraná.

Ouro e maconha

Na BR 319, próximo a ponte sobre o rio Madeira, em Porto Velho, um homem foi preso com ouro ilegal; algumas pepitas estavam escondidas no veículo em que ele viajava. Uma passageira do automóvel também foi conduzida à delegacia, por ter em sua bolsa uma pequena porção de maconha.

Também no município de Porto Velho, mas na região rural, próximo à penitenciária federal, o passageiro de um táxi assumiu a posse de uma porção de maconha encontrada no interior do veículo e responderá de acordo com o previsto na lei de drogas.

Crimes ambientais

Policiais das Delegacias PRF de Ariquemes e de Ji-Paraná realizaram três flagrantes de transporte ilegal de produto florestal. Ao todo, foram apreendidos 95 metros cúbicos de madeira.