Na noite desta sexta-feira, 10, a redação do Extra de Rondônia recebeu informação que o motorista de uma carreta morador da cidade de Pimenta Bueno, havia sofrido infarto, não resistindo morreu dentro da cabine do caminhão.

Com isso, a reportagem entrou em contato com várias fontes e confirmou que o caso era verídico.

A vítima identificada como Rodrigo Lino, motorista da empresa Cairu Transportes, com sede em Pimenta Bueno, passou mal num local chamado Mãe do Rio, no Estado do Pará, estacionou o caminhão no pátio de um posto de combustível, desceu e subiu novamente e em seguida sofreu infarto, não resistindo morreu dentro da cabine.

A Polícia Militar e a Polícia Técnica-Científica (Politec) foram chamadas, após os trabalhos de praxe o corpo foi liberado para remoção.

A informação ainda dá conta que Rodrigo teria sido infectado por coronavírus, mas estava recuperado e voltado a trabalhar.

Ainda não há informações se o corpo do profissional do volante será transladado para Pimenta Bueno.