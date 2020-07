Na manhã de quinta-feira 09, o deputado estadual Sargento Eyder Brasil (PSL) esteve na Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), com o secretário-adjunto, Nélio Souza Santos. Durante a reunião, o deputado requisitou que a secretaria estendesse o auxílio-saúde de R$ 300,00 aos servidores federais, que estão à disposição do Estado na linha de frente ao combate da covid-19, além da contratação de profissionais para suprir a necessidade da Fhemeron de Vilhena e funcionamento do raio x e ambulância do Hospital Regional de Extrema. KIT BÁSICO

Por fim, o Sargento Eyder Brasil se colocou à disposição da secretaria e propôs um meio de destinar emenda parlamentar, com a finalidade de aquisição para Azitromicina, Ivermectina e Cloroquina, a serem distribuídos as prefeituras do Estado.

“Quero ressaltar a preocupação do deputado diante dessa pandemia, bem como sua atuação em todo o Estado, frente ao combate a covid-19”, disse o adjunto da Sesau, ao final da reunião.