Nilma Baracat, de 62 anos, morreu no final da noite de quinta-feira 09, por coronavírus (Covid-19) enquanto estava internada em um hospital particular em Cuiabá.

O filho dela, o médico Marcel Baracat, de 39 anos, morreu na manhã do mesmo dia com Covid-19. Ele morava em Primavera do Leste, a 239 km de Cuiabá, mas estava internado no Hospital São Benedito, na capital, há três semanas.

Dois dias antes faleceu João Baracat, de 87 anos, avô de Marcel e pai de Nilma. Mãe e filho devem ser sepultados na sexta-feira 10. A família é tradicional de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá.

Marcel era clínico geral do Hospital São Lucas, em Primavera do Leste. Ele era viúvo e deixa três filhos, de 6, 8 e 12 anos.

No passado, o médico Marcel já trabalhou na cidade de Rolim de Moura, prestando serviços na rede privada.