O presidente do Vilhenense Esportivo Futebol Clube confirmou na quinta-feira, 09, após a divulgação da data da competição pela CBF, que o clube participará do Campeonato Brasileiro Serie-D.

Com meses de espera, o presidente comemorou a divulgação e revelou que o elenco vai compor o time no campeonato.

Os atletas são: Régis, Diogo, Marcelo, Thiago Pires, Rosário, Luis Felipe, Lucão, Cartilagem, Tuquinha, Bertozzi, Gil, Pablo, Edilsinho e o preparador físico Leleco.

O presidente ressaltou que, alguns atletas do sub 17 e sub 20 do clube serão incorporados no elenco. “Eu preciso buscar alguns contatos de fora, mas, já estou falando como presidente do Porto Velho e com o Real Ariquemes para ver a possibilidade emprestar jogadores desses clubes”, frisou Valdir.

Valdir disse, ainda, que existe a possibilidade da equipe se mudar na capital rondoniense para realizar os treinos e os jogos, e que para isso, pretende contar com o apoio presidente do Porto Velho Jeanderson Maranhão.

O Vilhenense, compõe o Gruo 1 da competição, ao lado de Atlético-AC, Bragantino-PA, Fast-AM, Galvez-AC, Independente-PA, Rio Branco-AC, e para isso, a equipe precisará se organizar quanto a logística para realizar seus jogos contra os times rivais da chave.