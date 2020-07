Na manhã deste sábado, 11, duas amigas seguiam numa moto Biz pela Avenida Presidente Nasser, sentido BR-364, quando foram atingidas por um motoqueiro que fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

De acordo com informações obtidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens estavam numa moto ainda não identificada marca nem modelo e transitavam atrás da condutora da Biz, quando próximo ao La-varanda, o motoqueiro bateu no veículo que estavam as amigas, fazendo com que a condutora perdesse o controle e caísse.

Na queda, sofreram ferimentos e foram levadas ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

O causador do acidente também caiu, mas se levantou e fugiu do local deixando as vítimas no chão.