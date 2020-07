Todos nós esperamos, com ansiedade, a retomada da economia, a reabertura de todas as empresas, à volta às aulas, o retorno do transporte pessoal e de cargas… É conveniente parar, refletir e nos preparar para esse momento único.

Precisamos pensar no cenário em que isso se dará, na intensidade da retomada, no comportamento específico das empresas.

Precisamos saber como isso se dará e definir se pretendemos acompanhar o crescimento do mercado, ou se optaremos por ser arrojados, crescendo acima da média.

Precisamos pensar no nível do estoque que iremos manter, já que ele não deve ser excessivo nem insuficiente.

Precisamos revisar nossa estratégia de retomada dos negócios, nossas linhas de produtos, talvez excluindo alguns itens e incluindo novos e mais compatíveis.

Precisamos acompanhar atentamente a atuação de nossos principais concorrentes, seus preços de venda e prazos de pagamento.

Precisamos definir com cuidado nossa margem operacional (bruta e líquida), e se ela é compatível com a nova realidade e com nossos padrões internos.

Precisamos pensar o que vai mudar no comportamento das pessoas, para nos enquadrarmos, convenientemente, nos novos hábitos dos clientes.

Precisamos quantificar o tamanho de nossa estrutura operacional e administrativa, face aos novos volumes de vendas.

Precisamos pensar, discutir e decidir quais serão nossos principais diferenciais, no mercado onde atuamos.

Se pretendemos voltar a operar da mesma forma anterior, será um erro e uma demonstração de que a gerência não aprendeu nada com a crise, nem se beneficiou de suas lições. Se não estamos pensando nisso, então teremos sido administradores omissos e negligentes.

A retomada dos negócios é uma oportunidade preciosa. Empresários e gestores não devem se apequenar diante da crise; pelo contrário, devem ser corajosos, inovadores e sábios.