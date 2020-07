O acidente aconteceu na noite de sexta-feira, 10, no cruzamento da Avenida Rondônia com a Avenida Rio Grande do Norte, no Bairro Novo Tempo em Vilhena.

De acordo com informações da Polícia Militar de Trânsito (P-trân), a condutora da motocicleta CG Titan, seguia pela Avenida Rondônia, sentido BR-174 (Jô Sato), quando ao chegar no cruzamento, converteu a esquerda para acessar a Avenida Rio Grande do Norte, neste momento foi atingida por uma caminhonete S10 que seguia no mesmo sentido.

No impacto, a motociclista foi arrastada cerca de 50 metros sofrendo várias escoriações no corpo. Ela foi socorrida por uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional de Vilhena.

A P-trân isolou a área até conclusão de perícia da Polícia Técnico-Científica (POLITEC) para registrar a ocorrência.