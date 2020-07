Acidente envolvendo um carro Chevrolet Prisma e uma moto Yamaha Lander, aconteceu no final da tarde de sexta-feira, 10, no cruzamento da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, com a Rua 916, no Bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, F.A.L.I., de 23 anos, conduzia uma moto Lander pela Avenida Brigadeiro, quando no cruzamento com a Rua 916, houve a colisão entre os veículos.

No impacto, a motociclista sofreu ferimentos, sendo levada ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.