Uma ação rápida de dois patrulheiros rodoviários federais foi essencial para salvar a vida de um caminhoneiro, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, na noite de sábado, 11, dois PRFs estavam lanchando na lanchonete no posto Catarinense, saída para Porto Velho, quando ouviram uma mulher gritando desesperada por socorro.

Com isso, os patrulheiros saíram correndo juntamente com outros funcionários do estabelecimento e encontraram um homem com uma corda envolta do pescoço pendurado numa árvore e sua mulher gritando por ajuda.

De imediato, um dos patrulheiros pegou na perna do homem que é motorista de caminhão e o levantou enquanto o outro subiu na árvore e desamarrou a corda.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e levou o profissional do volante ao Hospital Regional.

Não se sabe ainda o motivo que levou o motorista tomar essa atitude, mas sua esposa deverá se pronunciar na delegacia já que o fato foi registrado.