Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras, na noite deste domingo, 12, confirma que o município tem 43 casos de coronavírus, e 28 curados.

>>>Veja boletim:

Casos Confirmados: 43

Casos Confirmados Ativos: 12 (em quarentena domiciliar)

Curados: 28

Óbitos Covid-19: 3

Casos Suspeitos: 28 (Exames coletados – aguardando resultado)

As atualizações de hoje são:

5 novos casos confirmados por meio do exame RT-PCR realizado pelo Laboratório Central de Rondônia – Lacen. Estes cinco casos positivos estavam registrados como suspeitos no boletim anterior, pois aguardavam resultado dos exames.

No boletim do dia 10 de julho foi divulgado que havia uma paciente internada no Hospital São Lucas com coronavírus, ela recebeu alta hospitalar e segue com o tratamento em seu domicílio. Portanto atualmente há 12 casos ativos e nenhuma internação.

Pimenteiras:

O boletim divulgado no começo da noite deste domingo, 12, pela prefeitura de Pimenteiras do Oeste, traz que o município tem 67 casos confirmados e 49 curados.

>>>Confira: