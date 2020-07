O fato foi registrado na madrugada de sábado, 11, pela Polícia Militar (PM) na Rua Alagoas, em Cerejeiras.

De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia foi chamada no endereço citado, pois a informação dava conta que dois homens estavam em luta corporal.

No local, os militares foram informados pela filha da vítima, que seu irmão que mora em Vilhena, mas estava na casa de seu pai com outros amigos, consumiam bebidas alcoólicas e faziam bagunça, com isso, o pai chamou a atenção do filho dizendo que não gostava de bebedeira e algazarra.

contudo, o filho não gostou de ser repreendido, se apossou de um pedaço de madeira e foi para a sala onde estava seu pai assistindo TV. O filho chutou a porta da geladeira e partiu para cima do pai entrando em luta corporal com ele.

Entretanto, para se defender, o pai pegou um facão. No momento que a polícia chegou na residência, o pai estava na casa do vizinho onde procurou abrigo e estava com escoriações pelo corpo.

O filho estava muito exaltado e com isso, foi preciso usar táticas é força física para conte-lo.

O rapaz foi levado para a delegacia de Polícia Civil.