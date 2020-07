Na noite de sábado, 11, uma guarnição da Rádio Patrulha (RP), fazia abordagem de trânsito em vários veículos na Rua 1.802 esquina com Avenida Brigadeiros Eduardo Gomes, frente ao Parque Exposição Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena, quando um motorista não respeitou a sinalização, nem a ordem dos policiais para parar e acabou batendo em vários veículos que estavam parados sendo fiscalizados.

V.H.P.V., conduzia o veículo Honda Civic, de cor azul, placa NEH-3693/Vilhena, e transitava em alta velocidade pela Rua 1.802, não respeitou a sinalização nem ordem de parada e quase atropelando dois policiais militares que estavam na pista balizando as abordagem, tendo estes que pularem para calçada para não serem atingidos, em seguida bateu contra a moto Honda Biz 125 OHW-0325 Vilhena, onde condutor estava estacionando, sendo este arremessado junto com seu veículo, contra os demais.

Entretanto, ainda na sequencia bateu contra dois veículos que já estavam estacionados, provocando um engavetamento e colocando todos policiais e demais condutores que ali estavam em risco morte.

No Honda Civic, além do motorista estava T.H.V.C., sendo os dois com sinais de embriaguez alcóolica, falta de equilíbrio, falante e irônico. Perguntado, ambos declaram que ingeriram bebida alcóolica e utilizaram entorpecente tipo maconha, no interior do veículo foi encontrado entre os bancos um copo contendo Vodca com suco de laranja e no assoalho um litro de vodka pela metade e um litro com suco de laranja.

Além disso, foi localizado um dechavador com aproximadamente duas gramas de maconha, no aparelho celular junto a capinha de propriedade de V.H., foi localizado um involucro de cocaína pesando aproximadamente uma grama.

O condutor da motoneta Honda Biz 125 de placa OHW-0325, teve lesões tipo escoriações pelo corpo, nos braços, costas, pernas e sentia fortes dores no pé direito, mas não quis receber atendimento médico e ser conduzido ao Hospital Regional de Vilhena (HRV). Porém, também apresentava forte sintomas de embriaguez alcóolica, com odor etílico e olhos vermelhos. ele declarou ser amigo dos envolvidos V.H., e T. que estavam no veículo Honda /Civic.

Todavia, os condutores que apresentaram sinais de embriaguez foram convidados a fazer teste do bafômetro, no qual se recuaram.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a Unidade integrada de segurança Pública (Unisp) e apesentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.