Policiais civis da Delegacia de Campos de Júlio (553 km a nordeste de Cuiabá) prenderam em flagrante na noite de sexta-feira, 10, um homem suspeito pelo furto praticado em uma agência do banco Bradesco da cidade.

Nesta última noite, a equipe de policiais civis da Delegacia de Campos de Júlio, sob coordenação do Delegado plantonista Maurício Maciel, após a realização de diligências investigativas, logrou êxito na captura do suspeito de haver praticado furto a agência do banco Bradesco durante a madrugada daquele dia.

Na ocasião do sobredito furto, o suspeito adentrou o interior da agência arrombando a fechadura de uma porta, tendo subtraído telefone celular, crachá, carregadores e outros pertences. O suspeito tentou arrombar o caixa eletrônico, mas sem sucesso.

Após conhecimento dos fatos, os investigadores realizaram levantamentos, tendo obtido informação de que o suspeito estaria se escondendo nos fundos da edificação da antiga agência bancária do SICOOB.

Ao chegar no local, os policiais realizaram uma busca e encontraram o suspeito, que estava acampado com uma barraca nos fundos do prédio. Todavia, o suspeito empreendeu fuga, pulando um muro, mas foi capturado pelos investigadores que cercavam o perímetro.

Com o suspeito foram encontrados os bens subtraídos da agência do Bradesco, além de outros materiais, como botinas, óculos de proteção e outros equipamentos de alto valor que teriam sido furtados recentemente de um armazém da empresa AMAGGI. Além disso, o suspeito estava com uma bicicleta objeto de furto em Sapezal/MT.

O suspeito admitiu a prática desses furtos e disse que já havia vendido diversas botinas para terceiros. Desse feita, os investigadores realizaram outras diligências e vieram identificar três pessoas que tinham comprado as botinas por preço desproporcional, vindo a serem autuados pelo crime de receptação culposa.

Durante sua condução à Delegacia de Polícia, o suspeito veio a praticar outro crime (dano qualificado), uma vez que danificou dolosamente a viatura policial com chutes.

Foi levantado que o suspeito flagranteado já ostenta condenação penal na cidade de Vilhena/RO por furto de veículos e que estaria descumprindo as obrigações de seu regime.

Resultado da ação, lavratura de Auto de Prisão em Flagrante Delito pelos crimes de furto majorado (durante repouso noturno) e qualificado (mediante rompimento de obstáculo) e de dano qualificado, lavratura de três Termos Circunstanciados de Ocorrência pelo crime de receptação culposa (adquirir coisa que pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso) e recuperação dos bens subtraídos.