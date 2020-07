O deputado federal Mauro Nazif (PSB – RO) na última quarta-feira 08, conversou com o diretor-geral da Aneel, André Pepitone, para tratar da prorrogação da Resolução nº 878/20, que proíbe a suspensão do fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento de residências urbanas e rurais, devido à emergência de saúde pública decorrente do coronavírus.

Mauro também pediu que seja ofertado prazo igual ao período da calamidade para o parcelamento e regularização das contas.

“O momento atual exige medidas extremas e as pessoas já estão sofrendo bastante por causa da pandemia. É dever do poder público garantir que a população possa superar esta crise com um mínimo de dignidade”, disse Nazif.