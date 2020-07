E.B., de 37 anos, foi detido pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta segunda-feira, 13, quando dirigia sob efeito de bebidas alcoólicas, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição fazia patrulhamento pela Avenida Tancredo Neves, quando no cruzamento com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, os militares avistaram um carro VW Gol com placa de Vilhena, no qual o motorista estava trafegando em ziguezague pela via.

Com isso, foi feito abordagem e constatado que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Contudo, o motorista foi convidado a fazer o teste do bafômetro, no qual não se recusou, e o resultado apontou 0.82 de teor etílico por litro de ar expelido pelos pulmões, confirmando que estava dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas.

Diante do fato, E.B., foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão.