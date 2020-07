O diretor de turismo da prefeitura de Cabixi, Vagner Moreno Vecchia, foi preso na noite do último domingo, 12, na área rural desse município.

O motivo: porte ilegal de arma de fogo e por conduzir veículo sob influência de álcool.

O Extra de Rondônia teve acesso ao Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Delegacia de Polícia, que informa que o fato aconteceu por volta das 18h50, na Linha 11, numa estada que dá acesso à Vila Neide.

Os policiais que registram a ocorrência realizam operação militar destinada a prevenir e reprimir cometimento de crimes na faixa de fronteira.

Vagner, que dirigia o veículo em companhia de outras pessoas, foram interceptados e abordados no bloqueio policial num Chevrolet S-10, de cor prata, placa KA-14808, de Vilhena.

Com ele foram encontrados 5 cartuchos e 2 cápsulas, todas no bolso esquerdo de sua bermuda.

No banco do passageiro, estava uma mulher de iniciais S.S, portando um revólver calibre 38. A arma estava com outras 5 munições intactas e com o tambor da arma fechado. Na parte traseira estava O.A, e com ele nada de irregular foi encontrado.

Por tais razões, ambos receberam voz de prisão por se acharem incursos em flagrante no crime de porte ilegal de arma de fogo.

Conforme o BO, Vagner assumiu que comprou a arma por R$ 3 mil, de alguém que não conhece, quando navegava no rio Guaporé, na Vila Neide, há 4 meses.

Disse que adquiriu a arma por ter sido ameaçado em Cabixi, mas que não levou o caso às autoridades policiais.

Narra o BO que, ao ser abordado, Vagner desembarcou do carro com uma lata de cerveja na mão. Já na delegacia, confirmou que ingeriu bebida alcoólica e foi submetido ao exame de alcoolemia, cujo resultado foi 0,14.

Todos foram conduzidos para a Unisp de Colorado do Oeste para o registro da ocorrência. Não foi necessário o uso de algemas.

SERVIDOR DESDE 2019

A reportagem do Extra de Rondônia confirmou, através do Portal da Transparência, que Vagner é servidor público comissionados no cargo de Diretor do Departamento de Turismo.

Ele foi nomeado pelo prefeito Silvenio Antônio de Almeida em 03 de junho de 2019 através do Decreto nº 137/2019.