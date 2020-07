Mais dois casos de estelionato foram registrados junto a Unidade Integrada de segurança Pública de Vilhena (Unisp) na última segunda-feira 13.

O primeiro foi de E.F.C., 29 anos, que realizou o cadastro para receber o auxílio emergencial, porém só conseguiu ter acesso a primeira parcela. A vítima narrou que a conta de destino era do Banco do Brasil, mas alguém utilizou seus dados para criar uma conta na Caixa através do app Caixa Tem e ter acesso as outras duas parcelas.

O outro foi de V.C.S., 61 anos, que alega ter recebido um e-mail do Serasa de um débito com a empresa de telefonia Oi no valor de R$ 529,17 e que se efetuasse o pagamento até o prazo estabelecido receberia um desconto de R$ 225,79.

O idoso realizou o pagamento no valor de R$ 303,38, em uma lotérica da cidade, porém ao ir até a loja da Oi descobriu que não havia nenhum débito em seus registros.