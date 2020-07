L.G., de 51 anos, foi levado ao hospital após se envolver em acidente no cruzamento das Avenidas Duzalina Milaine com 36 na mnhã de segunda-feira 13, em Vilhena.

De acordo com o Boletim de Ocorrências (B.O), L.G. trafegava em sua motocicleta Honda CG 150 pela Avenida Duzalina Milaine, quando no cruzamento com a Avenida 36 colidiu com um caminhão Iveco.

Com o impacto, o motociclista quebrou a fíbula da perna direita e amputou o polegar da mão direita. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Vilhena (HRV).