A família do médico Fernando Máximo, divulgou um vídeo impactante que revela o estado de saúde do secretário estadual.

Internado na UTI, Máximo apresenta melhora gradativa, está consciente e estável e a família pede orações pela pronta recuperação.

Máximo foi internado no dia 10 de julho após testar positivo para covid-19.

“O quadro de saúde do Dr. Fernando Máximo tem melhorado gradativamente e, com certeza, a oração de todos tem colaborado decisivamente para que isso ocorra, além do esforço de toda a equipe de saúde que vem trabalhando dia e noite na sua recuperação. Continua internado na UTI, mas estável e consciente. Com fé em Deus, em breve poderá voltar a ajudar a salvar vidas, ofício que realiza há tantos anos. Pedimos que todos continuem em oração. Deus abençoe a todos. Att, Família Máximo”, diz a família através da rede social Facebook.

>>> VEJA O VÍDEO ABAIXO:

https://