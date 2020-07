Dinheiro já está na conta da prefeitura e será utilizado para melhorar as estradas rurais do município.

A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), anunciou nesta semana a liberação de uma verba de R$190 mil destinada por ela para Colorado do Oeste.

O recurso já está na conta da prefeitura e será usado para aquisição de tubos ármicos que serão utilizados na recuperação de estradas rurais da Linha Mini-Eixo e vai beneficiar a população da área rural do município. A parlamentar ressaltou que destinou a emenda parlamentar graças ao pedido feito pelo vereador Baiano Leiteiro.

Rosangela Donadon destacou que tem trabalhado para melhorar a qualidade de vida da população rural, ouvindo as demandas e destinando emendas para obras que beneficiam as famílias rurais.

“Atendi ao pedido do vereador Baiano Leiteiro para beneficiar Colorado do Oeste, um município que sempre estou destinando recursos, e o prefeito José Ribamar também tem feito a parte dele aplicando bem o recurso. Fico muito feliz em saber que estou contribuindo com o desenvolvimento do município melhorando a qualidade de vida da população”, finalizou a deputada.