O Coronel da Polícia Militar, Rildo Flores, 52 anos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 15, para anunciar sua pré-candidatura a prefeito de Vilhena.

Ele esteve acompanhado do vereador Samir Ali e simpatizantes.

Flores, que já foi sub-comandante da PM em Rondônia, cargo que ocupou até junho deste ano, disse que sua decisão deve-se ao fato de, agora, ter ido para a reserva e pretende ajudar o município administrativamente.

Explica que não está filiado a partido político nenhum, mas faz um trabalho junto ao Podemos, sigla partidária que tem como representantes no Legislativo Samir Ali e Carlos Suchi, este último sub-tenente da PM.

Flores chegou em Vilhena em 1995 e teve passagem pelo Batalhão da PM em Colorado do Oeste. Em abril de 2018 foi a Porto Velho para assumir o sub-comando da PM, permanecendo lá até 2 de junho deste ano, quando ingressou com pedido de reserva.

“São, praticamente, 26 anos de vida na região do Cone Sul de Rondônia. Considero-me vilhenense porque a minha vida toda de profissão foi aqui neste município”, analisa.

Sobre a disputa eleitoral, Flores disse que nunca pensei em disputar um pleito, apesar da insistência de lideranças políticas.

“A questão política começou aflorar quando ainda estava em Colorado e me convidaram para uma reunião e queriam que fosse candidato. Eu disse não porque tinha um compromisso com a PM. Já em 2015, numa reunião com o ex-governador Daniel Pereira, me perguntou se eu tinha interesse de entrar na vida pública, e, novamente, respondi que não. Mas, agora, diante da situação de ir para reserva, decidi colocar meu nome à disposição, o que deve ser confirmado nas convenções”, explica.

Sobre seus projetos, Flores prefere ter cautela para não infringir normas eleitorais e apresentará suas propostas após as convenções, caso seu nome seja ratificado como candidato. Mas adiantou que te, projetos diversos nas áreas de saúde pública, segurança e educação, entre outros.

“Do Coronel Rildo, a população de Vilhena pode esperar vontade de trabalhar e de fazer a coisa certa, buscando na administração, sempre, o interesse público”, encerrou.