Finalizando agenda de trabalho no interior do Estado, no último final de semana, o deputado Sargento Eyder Brasil, esteve nos municípios de Mirante da Serra e Vale do Paraíso, entregando oficialmente R$ 150 mil em emendas parlamentares.

“Como deputado estadual procuro atender as demandas de todo o Estado, trabalhando em benefício da população”, destacou o parlamentar.

MIRANTE DA SERRA

Recebido em solenidade oficial pelo prefeito de Mirante da Serra, Adinaldo de Andrade, junto com dezenas de pais e alunos, Eyder Brasil entregou oficialmente emenda parlamentar de R$ 100 mil. “O deputado se tornou um parlamentar que vem representando nosso município na Assembleia”, destacou o prefeito.

“Os recursos vão beneficiar mais de mil alunos em nossas sete escolas com a compra de 30 ar-condicionados e oito impressoras”, disse a secretária de educação do município, Adriana Haddad.

VALE DO PARAÍSO

No município de Vale do Paraíso Sargento Eyder esteve visitando as novas instalações do ponto de táxi, reformado através de emenda de R$ 50 mil. “Agora nossos taxistas terão mais conforto no trabalho e a população também será melhor atendida”, destacou o vereador do município, Silas Xavier.