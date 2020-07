O incidente aconteceu por volta do meio dia de terça-feira, 14, na linha 11 – na ponte do Rio Escondido, área rural de Cabixi.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do caminhão Ford Cargo 1418, de cor branca, placa de Várzea Grande – MT, trafegava pela linha 11, sentido Cabixi, carregado com areia, quando ao passar pela ponte a mesma não suportou o peso do veículo e cedeu.

A informação ainda dá conta que a manutenção da estrada e da ponte são de responsabilidade do Departamento de Estrada e Rodagem (DER).

Contudo, o tráfico está interrompido, pois segundo informação, somente na tarde desta quarta-feira, 15, o DER vai mandar máquinas e homens para o local para retirar o caminhão e consertar a ponte, que fica a 17 quilômetros de cabixi.

>>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>>