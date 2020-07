a madrugada deste sábado, 18, a Polícia Militar (PM), foi informada que havia dado entrada no Hospital Regional de Vilhena (HRV), um jovem vítima de arma branca.

Uma guarnição foi ao hospital, e em contato com a vítima identificada pelas iniciais H.M.S., de 18 anos, contou que trafegava com sua bicicleta no setor 19, por volta das 02 horas da madrugada, quando dois homens numa bicicleta se aproximaram, um deles desceu provavelmente com uma faca e desferiu dois golpes, acertando-o nas costas e no pescoço.

Ao perceber que tinha sido esfaqueado, a vítima abandonou sua bicicleta Lotus de cor branca, correu e se escondeu para não ser morto. Após entrou em contato com o Corpo de Bombeiros que o levou ao HR.

A vítima disse não saber quem tentou matá-lo nem o motivo.