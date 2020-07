O motorista N.Z., 61 anos, teve seu caminhão arrombado e R$ 2.701,33 furtados no estacionamento do Posto Mirian em Candeias do Jamari na última quinta-feira 16.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), o caminhoneiro estacionou o veículo no pátio do posto e foi tomar banho. Ao retornar percebeu que a fechadura da porta estava com problemas para abrir, com isso conseguiu entrar no veículo e percebeu que foi levado a quantia em dinheiro de R$ 700,00 e um cheque em nome da empresa Trevo Combustíveis e Lubrificantes de R$ 2.001,33.

Ao chegar em Vilhena, o motorista realizou um registro junto a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).