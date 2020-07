K.L.A., de 21 anos, foi alvo de bandidos na noite de sábado, 17, que usaram de violência para roubarem sua bolsa.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e contou que por volta das 21h30, havia saído do trabalho e estava a caminho de sua casa, quando na Avenida Melvin Jones, dois homens numa moto de cor escura, provavelmente uma CG, a abordaram, o carona desceu e usando de violência física tomou sua bolsa de cor marrom pequena, no qual continha diversos documentos e dois cartões, sendo um da Caixa Econômica Federal e um do Bradesco.