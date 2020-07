Aconteceu na manhã de sexta-feira, 17, a passagem de comando do 3º Batalhão de Polícia Militar no pátio da Unidade.

O Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia (PMRO), coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida se deslocou para a região do Cone Sul do Estado com o objetivo de presidir e dar posse ao novo comandante do 3º BPM.

Assumiu o comando do 3º Batalhão, o major PM Carlos Carvalho Estrela Júnior, em substituição do major PM Diego Batista Carvalho. Major Estrela era Subcomandante da Unidade.

O coronel Almeida destacou o empenho do major Carvalho, enquanto esteve no comando da Unidade: “a mudança se deu após estudo, verificando o excessivo tempo que tinha o major Carvalho na Unidade, bem como ultrapassado o tempo de comando previsto. O major Estrela assume o comando, com a missão de dar continuidade ao excelente trabalho desenvolvido pelo major Carvalho, que sai elogiado pelo comando da Corporação, bem como pela comunidade local” disse o coronel Almeida.

Homenagens

Na oportunidade, o ex Subcomandante-Geral da Corporação, coronel da reserva remunerada Rildo Jose Flores, que durante sua carreira, também comandou o 3º BPM, foi agraciado com a comenda Mérito Batalhão Capitão Rui Luiz Teixeira do 4º BPM, entregue pelo coronel Almeida e o Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel José Hélio Cysneiros Pachá.

Após a solenidade de passagem de comando, houve o descerramento da foto do major Carvalho na galeria dos ex-comandantes do 3º BPM.

Também estiveram presentes na cerimônia o Comandante Regional de Policiamento III, coronel Paulo André, o Comandante Regional de Policiamento II, coronel Sena, demais autoridades civis e militares.