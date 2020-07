A Prefeitura de Cacoal em parceria com o deputado estadual Cirone Deiró, irá realizar a implantação da rede de baixa tensão com posteamento e instalação de transformadores na Rodovia do Café e em vários bairros de Cacoal.

Na tarde da última quinta-feira 16, o deputado e a prefeita Glaucione Rodrigues estiveram visitando alguns dos bairros que serão contemplados com a implantação da rede de energia elétrica e a regularização do fornecimento de energia, levando a boa notícia aos moradores.

A prefeita disse que tem trabalhado para melhorar a iluminação pública de ruas e avenidas do município de Cacoal, e que a parceria do deputado estadual tem sido de grande valia para todos os cacoalenses.

“O deputado encaminhou emenda e buscou junto a Energisa mais essa benfeitoria que é mais um passo que avançamos. Estamos realizando a substituição de lâmpadas comuns pelos dispositivos de LED na iluminação pública, o que gera economia para a administração e essa reivindicação antiga, agora atendida nos deixa muito felizes”, citou.

Os recursos serão destinados para melhorar a iluminação pública na altura da entrada do bairro Alpha Park até os bairros São Marcos e Paineiras. Beneficiarão também os bairros: Areal, Canelinha 1, 2 e 3, bairro Vitória, e a rua Francisco Souza, extensão do bairro AlphaVille próximo da Rodovia do Café. Além da execução de obras de posteamento, rede de iluminação na rua Albino Vago no bairro Santo Antônio, até o bairro Liberdade.

“Os investimentos que viabilizei junto a Energisa vão contribuir de forma significativa para que a prefeita Glaucione atenda centenas de moradores dos bairros, principalmente os que precisam da Rodovia do Café para chegarem as suas residências, agradeço a direção da empresa por ter atendido essa importante reivindicação”, justificou Deiró.

A escola Presidente Médici, localizada na linha 10, também será contemplada com a instalação de transformador, investimento que vai garantir o funcionamento dos ares condicionados naquela unidade escolar, beneficiando centenas de alunos.

Ao final das visitas a prefeita agradeceu o apoio e a parceria do deputado em prol de uma antiga reivindicação desses moradores. “São anos de espera. Por isso, estamos felizes em ter mais esse investimento viabilizado pelo deputado Cirone Deiró, que atenderá centenas de moradores de diferentes bairros do nosso município”, finalizou.