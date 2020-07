Na noite desta terça-feira, 21, a Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras, confirmou em seu boletim epidemiológico que o município tem 73 casos de coronavírus, sendo 53 curados, 15 ativos e 5 mortes.

Confira:

Casos Confirmados: 73

Casos Confirmados Ativos: 15 (1 internado em Porto Velho e 14 em quarentena domiciliar)

Curados: 53

Óbitos Covid-19: 5

Casos Suspeitos: 10 (Exames coletados – aguardando resultado)

ESCLARECIMENTO:

A Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU informa que o sistema e-SUS VE (Sistema desenvolvido pelo DATASUS exclusivamente para atender a alta demanda de notificações do COVID-19) estava em manutenção desde a última sexta-feira (17/07) e por esse motivo os dados divulgados no dia de hoje representam informações dos últimos 4 dias.

As atualizações são:

Confirmação de 15 (quinze) novos casos de Coronavírus, total vai a 73 casos confirmados.

1 (um) óbito que ocorreu no dia 19 de julho.

18 (dezoito) altas médicas elevando o número de recuperados para 53.

10 (dez) casos suspeitos que tiveram os exames coletados e enviados ao Laboratório Central de Rondônia – LACEN.

O Boletim diário, edição 125, do Estado de Rondônia confirmou 16 novos casos para Cerejeiras, dada a inconsistência com os dados do Município a SEMSAU irá entrar em contato com o setor responsável para verificar o que ocasionou a diferença.