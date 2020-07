M.A.B., de 27 anos, e L.O.N., de 28, foram levados para o hospital municipal de Chupinguaia, após sofrerem acidente na RO-391.

Conforme boletim de ocorrência, M., pilotava uma moto Honda NXR Bros 160, de cor preta, placa NEC-6157/Santa Luzia do D’oeste, pela RO-391, quando olhou para trás, com isso, perdeu o controle do veículo, bateu no meio-fio da via e caiu.

Na queda, o condutor ficou desacordado e a passageira sofreu fratura no antebraço esquerdo, entre outras escoriações.

As vítimas foram socorridas ao hospital municipal por um caminheiro que passava pelo local. Após serem atendidas na unidade, as vítimas foram transferidas para o Hospital Regional de Vilhena.

A Polícia Militar (PM) foi chamada na unidade de saúde para registrar a ocorrência.