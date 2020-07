O Partido Democrático Trabalhista (PDT) está sem diretório no município de Vilhena.

É o que informa certidão da Justiça Eleitoral divulgado nesta terça-feira, 21.

A vigência da diretoria venceu nesta segunda-feira, 20 de julho.

Semana passada, o Extra de Rondônia publicou matéria que repercutiu no município informando o interesse da diretoria estadual pela candidatura da deputada estadual Rosangela Donadon à prefeitura de Vilhena nas eleições deste ano.

A notícia provocou apoio e, ao mesmo tempo, revolta, em alguns membros da diretoria municipal, desencadeando uma espécie de “guerra” pelo controle da sigla no município.

Agora, porém, os novos membros devem passar pelo crivo das lideranças estaduais, informou ao site um membro do diretório rondoniense.

A diretoria anterior era presidida por Wanderley Schmidt, tendo como vice o vereador Rogério Golfetto.

Contudo, ouvido pelo Extra de Rondônia, Schmidt minimizou a situação e explicou que a Justiça Eleitoral deve, no máximo até esta quarta-feira, 22, revalidar a diretoria municipal.

Ele afirma que a cada 90 dias é feita reunião com a participação de membros da sigla, mas, devido à pandemia do covid-19, não é possível encontros por estarem proibidas aglomerações.

Schmidt explica que a atual diretoria vai comandar os projetos rumo a vagas do Legislativo e Executivo, tendo, inclusive, nominata completa à Casa de Leis.

“Não há divergências e contamos com o apoio da diretoria estadual para os projetos políticos da agremiação em Vilhena. Estou no PDT há 35 anos, sempre trabalhando no fortalecimento do partido”, encerrou.