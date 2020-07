O pré-candidato a prefeito de Porto Velho, Samuel Costa (PCdoB), segue visitando e ouvindo os moradores nos mais diversos pontos da capital, para montar seu plano de ações que vai de encontro ao anseio de cada portovelhense que a décadas vem sofrendo com a falta de políticas públicas eficiente.

Durante as visitas, o jovem professor e jornalista conversou com os moradores sobre a realidade vivida por cada um e os problemas enfrentados em Porto Velho. Os moradores relataram que se sentem abandonados pelo poder público. O objetivo da ida de Samuel as comunidades é conhecer de forma mais aprofundada as necessidades de cada cidadão e definir as soluções para cada situação identificada. Samuel conversou com as pessoas e ouviu reclamações e sugestões para seu plano de governo que está sendo montado.

Formado em direito, pós graduando em ciências políticas, mestrando em ciências da educação, jornalista e professor, Samuel Costa que tem 30 anos foi o primeiro nome do campo progressista de Porto Velho a lançar pré-candidatura à prefeitura da capital de Rondônia pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

“A falta de infraestrutura e de bons serviços em educação, saúde, saneamento básico, asfalto de qualidade, água tratada, rede de esgoto e a tão sonhada regularização fundiária são as maiores reclamações dos cidadãos mais humildes. Nós temos a consciência de que a situação não pode continuar da forma como está. Ouvimos as pessoas, recebemos sugestões que serão discutidas e estudadas, e, em breve, esperamos poder apresentar ao povo de Porto Velho tudo o que pensamos sobre a nossa querida cidade”, disse Samuel Costa.

Criado no bairro Nacional, região à margem do rio Madeira que faz parte do surgimento de Porto Velho, Samuel afirma que levará consigo a valorização do jovem, que através de sua dedicação e inconformidade com as injustiças sociais, conseguiu chegar à oportunidade de transformar a realidade da cidade onde vive.