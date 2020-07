O abandono da Estrada do Belmont, em Porto Velho, foi o tema central do discurso do deputado Chiquinho Emater (PSB), na sessão plenária desta terça-feira 21, na Assembleia Legislativa.

O parlamentar disse que visitou no domingo 19, o bairro Nacional, onde fica a via, e ficou impressionado com a situação de intrafegabilidade.

Chiquinho da Emater destacou que as empresas instaladas na região geram R$ 80 milhões de impostos por mês para Rondônia, o equivalente a quase um R$ 1 bilhão ao ano. A estrada dá acesso às margens do rio Madeira. Distribuidores de alimentos e combustível dependem dela para escoamento da mercadoria para outros centros.

De acordo com relatos do deputado, há crateras enormes ao longo da pista capazes de “engolir” as rodas das carretas. Ele lembrou ainda que a precária condição de trânsito no local prejudica ainda os produtores rurais e geram transtornos cotidianos para os moradores do Nacional e região. Ele pediu urgência ao governo na solução do problema.

HOSPITAL

Durante o pronunciamento, Chiquinho também cobrou mais empenho do governo para resolver os problemas existentes no hospital de Cacoal, responsável para atender, no enfrentamento à pandemia, moradores do Cone Sul, Zona da Mata e região central do Estado. De acordo com dados apresentadas pelo parlamentar, um universo de mais de 800 mil habitantes. Ele frisou que faltam médicos, equipamentos e até remédios no hospital.