Na terça-feira 21, a zona rural do município de Corumbiara recebeu melhorias em diferentes estradas com a instalação de tubos armcos adquiridos por emenda parlamentar do deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT).

Os serviços foram acompanhados pelo prefeito Laércio Marchini, pelo vice-prefeito Genadir Ribeiro (Dirim), pela vereadora Terezinha do Sindicato(PT) e pelo assessor do mandato do deputado Lazinho da Fetagro, Teófilo Santana.

O recurso investido para esta aquisição foi de R$ 105.790,00, sendo 100 mil viabilizados pelo deputado Lazinho da Fetagro, por emenda do ano de 2019, e o restante através da prefeitura com recursos próprios.

Utilizados principalmente para a substituição de pontes de madeira, os tubos foram instalados na Linha 04 (Distrito de Vitória da União), no Travessão do Senhor Osvaldo da Cachoeira, na Linha 08 (Assentamento Seringal) e na Linha do Retiro, atendendo anseio das comunidades locais e intercedidas pela vereadora Terezinha do Sindicato.

O deputado destaca o empenho da vereadora Terezinha junto ao mandato e administração municipal para que houvesse atendimento dessas demandas, defendendo com afinco a necessidade da melhoria de insfraestrutura das estradas. Também agradece e parabeniza ao prefeito e vice-prefeito pela parceria nesta ação de benfeitoria da população rural, especialmente.

“Me comprometi em atender a solicitação para que pequenas pontes de madeira nas estradas rurais fossem substituídas pelos tubos, garantindo trafegabilidade segura para a população, uma vez que permitirá uma melhor vazão de água em igarapés e no período chuvoso. Por isso, estou muito feliz com este momento e agradecido pela confiança e parceria com nosso mandato”, observou o deputado.

Prefeito, vice-prefeito e vereadora agradeceram ao deputado Lazinho, reafirmando que o parlamentar “é um grande parceiro do município, contribuindo com o crescimento e desenvolvimento de Corumbiara, com esta e outras ações”.