N.W.C.S., de 21 anos, que trabalhava como motoboy foi preso na noite de terça-feira, 21, pela Polícia Militar (PM), quando fazia entrega de entorpecentes, em Vilhena.

Conforme boletim de ocorrência, a polícia recebeu informação que um motoboy fazia entrega de “alimentos” no Bairro Jardim Social, porém, ele observou que uma guarnição fazia ronda de rotina pela região, com isso, começou a agir de forma estranha e jogou uma caixa de cor laranja com escrita “Ceofood” num local ermo, e fugiu em alta velocidade.

De imediato, a guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo) foi avisada para averiguar a informação e na Rua 23, encontrou a caixa abandonada pelo motoboy. Na caixa havia 5 tabletes e um involucro com substancia análoga a maconha, entre outros objetos.

Contudo, o Núcleo de Investigação (NI) da PM, já tinha informação que um motoboy estaria fazendo trabalho de delivery de drogas para um homem que é cadeirante que morava na Avenida Major Amarante, no centro de Vilhena.

Entretanto, durante o deslocamento da guarnição, para o local do fato, os militares receberam informação que um rapaz estava no quartel do 3º BPM e disse que havia perdido sua motocicleta, porém, aparentava estar sob efeito de drogas, enquanto a viatura era acionada o jovem não esperou e saiu, mas logo foi localizado pelos policiais na Rua Petrolina de França Silva.

Todavia, o rapaz estava muito agitado e foi preciso usar força moderada para contê-lo. Em revista pessoal foi localizado em suas vestes uma porção de substância aparentando ser maconha e R$ 30,00 em dinheiro.

Indagado, o jovem confessou que ele tinha abandonado a caixa e que sua moto tinha dado defeito, e que estava prestando serviço de entrega para um homem que é cadeirante identificado pelas iniciais D.A.R., de 31 anos. Além disso, que que na casa de D., havia dois homens de vieram de cabixi buscar drogas.

De posse das informações, a polícia fez incursão no endereço de D., e lá, além dos dois homens que esperavam o motoboy chegar com o entorpecente, havia duas adolescentes consumindo maconha e uma criança de 1 ano e 6 meses, deixada pela mãe identificada pelas iniciais A.L.M.S., de 21 anos, para que o traficante tomasse conta.

No imóvel foram localizados certa quantia de entorpecente entre outros ilícitos.

Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi chamado, e todos os envolvidos levados para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentados ao delegado de plantão.