L.A.X., 26 anos, procurou a delegacia após ter sido vítima de um golpe de estelionato na manhã de quarta-feira 22, em Vilhena.

Segundo o Boletim de Ocorrências (B.O), a vítima é formada em arquitetura e oferece cursos online através de plataformas digitais, tendo utilizado as redes sociais para divulgação.

No entanto, descobriu que alguém via WhatsApp tem se passando por ele ou por um funcionário e pedindo que seus clientes enviem o código do app, o que facilita para práticas de crimes cibernéticos como clonagem do aplicativo, obtenção de vantagens econômicas dentre outros atos ilícitos.

Com isso um registro foi realizado junto a Unidade integrada de Segurança Pública de Vilhena (Unisp) e o caso segue sob investigação.