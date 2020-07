O prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) assinou, na manhã de sexta-feira, 17, a ordem de serviço para construção da sede própria da Guarda Mirim no município de Pimenteiras do Oeste, na região sul de Rondônia.

A obra está localizada na Rua Rio Grande do Norte, setor 2, Quadra 16, lote 120, e será possúvel graças a emenda proveniente do deputado estadual Sargento Eyder Brasil (PSL), através do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços públicos (DER/RO), no valor de R$ 100 mil e contrapartida do município de R$ 48.319,28.

A diretoria da Guarda Mirim de Pimenteiras do Oeste, entidade que possui imóvel cedido pela prefeitura, está comemorando a assinatura da ordem de serviço que é o ponta pé da obra.

O prefeito Olvindo Dondé fez questão de agradecer ao deputado Eyder Brasil pelo empenho para assegurar esses recursos junto ao governo de Estado.

“Hoje, para nós, é um dia mais do que especial; significa o coroamento de um trabalho que iniciamos há dois anos e que agora vai culminar com um espaço da sede própria, para melhor abrigar os nossos mirins”, destacou o mandatário municipal.