Em Cacoal, no último dia 20, a diretora geral Natividade Cury da Unesc entregou bolsas de estudo em pós-graduação aos acadêmicos concluintes que se destacaram no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade 2019.

Carolina Maria Novais Caires Tacconi egressa do curso de nutrição pretende cursar pós-graduação em sua área. André Lehnaus Lemes da Silva egresso do curso de arquitetura e urbanismo pretende cursar pós-graduação em metodologia e didática do ensino superior. E Brian Derci Ribeiro Sancher ganhou o sorteio de um aparelho celular entre todos os acadêmicos concluintes que tiraram nota superior a 50 pontos no Enade. Brian já cursa pós em metodologia e didática do ensino superior na Unesc.

Na próxima semana estarei distribuindo a 6ª edição Revista Marisa Linhares impressa em Curitiba (PR).

O professor Djalma Bispo dos cursos de engenharias e humanas na unidade da Unesc em Cacoal, desde 2018, tem sido referência devido aos diversos artigos publicados na área de ensino de ciências e formação de professores.

Djalma possui graduação em matemática e física com mestrado em ensino de ciências, é doutor em ensino de ciências e matemática, avaliador Ad Hoc do Ministério da Educação (MEC/INEP), elaborador e revisor pedagógico de itens ENADE, na área das engenharias e pesquisador junto à Universidad de Islas Baleares España no Projeto Ensino e Aprendizagem da Natureza da Ciência e Tecnologia (EaNCyT). O corpo docente da Unesc é altamente qualificado.

Hoje, dia 23, a atenciosa consultora de vendas Sueli Ribeiro Rodrigues da Fiat PSV comemora aniversário. Na foto Sueli atende cliente com todos os cuidados na prevenção ao coronavírus.