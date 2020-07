Na tarde de quarta-feira, 22, uma guarnição da Rádio Patrulha da Polícia Militar, foi chamada para atender um caso de violência doméstica, na Rua 8.210, no Bairro Barão Melgaço II, em Vilhena.

Contudo, ao chegar no local e em contato com as partes, relataram versões contraditórias sobre a motivação da desavença.

Todavia, os militares da Rádio Patrulha desconfiaram da atitude do casal. Com isso, foi feito revista pessoal no suspeito identificado pelas iniciais J.C., porém, foi localizado em suas vestes um invólucro com substancia aparentando ser crack, pesando 14 gramas, e a quantia R$ 272,00 – em dinheiro.

Em incursão no imóvel foi localizado mais dois invólucros com substancia análoga a maconha pesando 11 gramas, onde acabou se identificando que o casal estaria comercializando entorpecentes. Além disso, foram encontrados em um dos quartos entre algumas caixas um aparelho televisor 42 polegadas e um X-box com dois controle e fonte, onde o casal não soube informar a procedência.

Diante dos fatos, o casal foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e apresentado ao delegado de plantão juntamente com o material apreendido.