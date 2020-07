O susto foi grande. Quase três meses depois que a Covid 19 começou a assustar Rondônia, num só dia o número de contaminados saltou de 30.642 para 32.944, ou seja, em 24 horas, pelos números oficiais dos boletins da Secretaria de Saúde, tivemos nada menos do que 2.302 novos contaminados, o maior recorde já registrado até agora, para esse período de apenas um dia para o outro.

Infelizmente, o mesmo raciocínio vale para o número de mortes, entre os dois boletins, separados por apenas um dia inteiro. Na terça, tínhamos 727 óbitos. Na quarta, mais 31 pessoas morreram, também um novo e assustador recorde. Agora já são 758 os que perderam a vida para o vírus. A média diária de óbitos desde 1º de Maio, subiu para 9,2, um percentual ainda assustador. Já foram realizados mais de 110 mil testes, o que é um numero significativo e, proporcionalmente, bem acima da média nacional.

Temos também 21.192 pacientes que estão recuperados, o que representa 64,3 por cento do total dos que foram contaminados pelo vírus. Mesmo com algumas notícias boas, no geral ainda estamos vivendo um momento muito assustador da doença. Mais de 2.300 casos num só dia e 31 mortes são números que certamente, dão medo. Desse total de óbitos, 22 foram na Capital.

Cada vez que, tanto em Rondônia como em qualquer lugar do Brasil ou em algum outro país, se informa que o vírus ainda está longe de ser controlado, mais se torce para que, com a maior urgência possível, seja descoberta uma vacina contra essa doença mortal. Caminhamos para os 800 mortos em nosso Estado e, no país inteiro, já se computam perto de 82 mil mortos, até a noite desta quarta. Agora, a batalha contra o corona mobiliza o mundo.

Nada menos do que 165 vacinas estão sendo criadas Planeta afora; 24 já foram registradas e começam a entrar na fase de teste e pelo menos cinco entraram no estágio final de estudos. Dessas, que se tornaram esperança para a Humanidade, em grande parte atingida pela Covid 19, três são vacinas criadas pelos chineses; uma é inglesa, da Universidade de Oxford e a quinta é americana. A última fase dos estudos, milhares de pessoas são voluntárias para receber doses da vacinas e acompanhadas geralmente por um ano.

Caso os resultados sejam positivos, só então a vacina é liberada para o mercado. Nesse evento especial do corona, o sistema pode mudar. Caso haja comprovação de que as doses aplicadas nos testes tenham o efeito de conter o vírus e impedir seu desenvolvimento, as novas vacinas ou uma delas, não se sabe ainda, podem começar a ser usadas na massa da população mundial até o final deste ano ou meados do primeiro trimestre de 2021. A vacina que teve menor tempo de testes até agora foi a Sabin, contra a paralisia infantil. Ela foi testada quatro anos, antes de ser definitivamente aprovada.

GARIMPOS: CONTINUAMOS COM UMA LEI BURRA

Os garimpos ilegais continuam sendo combatidos, mas, é claro, essa está longe de ser uma solução definitiva para o problema. A busca do ouro no rio Madeira, inclusive próximo ao centro de Porto Velho, realmente é um exagero, não só pela degradação do rio como pelo desrespeito às causas ambientais. Mas ele continua existindo por motivos óbvios.

Primeiro, porque o Madeirão é muito aurífero. Tem muito ouro ainda para ser encontrado. Segundo, porque não há controle e nem demarcações de áreas onde os garimpeiros poderiam atuar, devidamente vigiados pelo Estado e pagando seus impostos, ou seja, fazendo tudo legalmente. A ilegalidade continua a toda. Perdemos, todos os anos, milhões e milhões de reais de nossas riquezas que estão indo embora, via contrabando.

O mesmo acontece na reserva Roosevelt, onde garimpeiros ilegais e contrabandistas enriquecem às custas do que pertence aos índios Cinta Largas, a Rondônia e ao Brasil. O que não se pode aceitar, são ações de garimpeiros em áreas de proteção, fazendo derrubadas e destruindo a natureza. No restante, há que se rever uma legislação burra e que ignora os interesses maiores do país…

ROCHA FAZ VIAGEM SURPRESA A ARIQUEMES

Semana confusa para a assessoria do governo. Na terça pela manhã, a informação oficial era de que governador Marcos Rocha se manteria em quarentena, apesar do seu teste dar negativo para o coronavírus. A doença tinha infectado a primeira dama, dona Luana e os filhos do casal. Todos se curaram em poucos dias, segundo a assessoria. Marcos Rocha iria se manter recluso por mais alguns dias, por segurança.

Não foi o que aconteceu. No final da tarde, foi divulgada uma longa agenda de encontros do Governador em Ariquemes. O próprio Marcos Rocha tomou a decisão de ir ao interior, depois de praticamente duas semanas em isolamento caseiro. Não houve informação oficial, mas se presume que ele tenha repetido o exame da Covid e que novamente deu negativo. Ao anoitecer, assessores do Governador confirmaram que foram também surpreendidos com a viagem anunciada na última hora. O Governador chegou à Prefeitura de Ariquemes no início da tarde quando foi recebido pelo prefeito Thiago Flores e outras autoridades, para cumprir extensa agenda.

PRIORIDADE: SABER DO COMBATE AO CORONA

Em Ariquemes, o governador Marcos Rocha e sua comitiva (a primeira dama e secretária da SEAS, Luana Rocha; chefe da Casa Civil, Junior Gonçalves e o titular da Segurança Pública, Coronel Pachá, além do vice líder do governo na Assembleia, deputado Jair Montes), priorizou, em sua estada de algumas horas, temas relacionados com a saúde e o combate ao coronavírus.

Rocha e membros da sua comitiva, aliás, acompanharam passo a passo o sistema de distribuição de medicamentos à população da cidade, principalmente Ivermectina. Ele, inclusive, atendido por um médico, para entender como o protocolo é seguido, recebeu uma receita médica e, com ela, sua dose de Ivermectina. A medida, muito elogiada, foi tomada pelo prefeito Thiago Flores há alguns dias e segue um protocolo para que a medicação chegue ao maior número de pessoas possível.

Rocha também visitou o Centro de Afecções Respiratórias e as obras de reforma do Hospital Municipal, que estão na reta final. O Governador também recebeu explanação resumida, de parte do secretário de saúde Marcelo Graeff e da sua equipe, sobre como a saúde municipal tem atuado na guerra contra a Covid 19. A comitiva voltou à Capital ainda no final da tarde da quarta-feira.

PANDEMIA TAMBÉM DE ASSALTOS, ROUBOS, GOLPES…

É tempo pandemia não só coronavírus, mas também de sacanagem, de malandragem, de canalhices. Os bandidos não deixam de serem bandidos apenas porque o mundo esta vivendo um dos seus mais terríveis momentos das últimas décadas. O número de assassinatos em Rondônia, por exemplo, cresceu, neste ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Há uma pandemia também de assaltos e roubos, que deram um salto. E os golpistas aproveitam a situação de medo da população para aplicar suas malandragens, sempre à busca do dinheiro fácil. Como a legislação não é dura também com criminosos que se aproveitam da crise para agir, a polícia não pode fazer muita coisa.

De vez em quando, contudo, põe a mão em safados que vivem dos seus golpes. Nessa semana, na Capital, a polícia desarticulou uma quadrilha que falsifica documentos de servidores públicos para conseguir empréstimos. O golpe já teria rendido próximo a 750 mil reais. Presos, os golpistas em breve estarão nas ruas novamente, à busca de outras vítimas. Fazer o que? Esse país é um paraíso para bandidos. Então, só resta esperar que um dia as coisas mudem…

PT NA JUSTIÇA CONTRA CARTÃO DA MERENDA ESCOLAR

Dá uma profunda tristeza na gente quando se vê pessoas com responsabilidades públicas usando a fome, a tragédia, a pobreza e, principalmente as crianças, em benefício de seus interesses, ideologias e projetos políticos.

Foi o que fez mais uma vez, lamentavelmente, o Partido dos Trabalhadores, aquele mesmo que jura que tirou 30 milhões de pessoas da linha da pobreza! Pois o PT entrou com ação na Justiça para impedir que a Prefeitura de São Bernardo do Campo destinasse um cartão para a merenda escolar das crianças, que ficaram sem a alimentação, porque as aulas estão paralisadas, em função da pandemia.

O PT alegou que o prefeito tucano Orlando Morandi, estaria fazendo propaganda eleitoral antecipada, visando sua reeleição. Dar alimento a crianças famintas, que não o tem porque estão sem aulas é campanha política? Ainda bem que o Judiciário não acatou essa aberração. Tem algumas coisas na política que realmente dão asco na gente. Essa foi uma delas…

DEPUTADO QUER BÊBADOS FORA DO ESPAÇO ALTERNATIVO

O deputado Marcelo Cruz tomou uma decisão que, certamente, merece todos os elogios. Ele apresentou proposta, à Assembleia, para que seja proibida a venda e consumo de bebidas alcóolicas no Espaço Alternativo, um local que deveria ser apenas de lazer e de encontro de famílias, mas que, à noite, se transforma num antro de bebedeiras, vandalismo e até sexo ao vivo e a cores, em plena rua. O parlamentar lembrou que “estamos enfrentando uma pandemia, mas mesmo assim há aglomerações e festas no local, principalmente para consumo de bebidas alcóolicas”.

Ao lembrar que o local é para a prática de atividades físicas e encontros de pessoas e famílias, o parlamentar reclamou que os usuários, durante o dia, quando chegam ao Espaço, encontram muitas vezes o local cheio de lixo e de garrafas e latinhas de bebidas vazias. Nas redes sociais, junto com a informação sobre seu projeto, Marcelo divulgou fotos de garrafas jogadas pelo pessoal que usa o local como se ali fosse um verdadeiro chiqueiro. A ideia é boa e podia ser estendida também para o pós pandemia. O Espaço Alternativo não pode ser transformado numa lixeira e em local de encontros de bêbados, drogados e malucos.

ALE APROVA VERBA DO PRÉ SAL E REJEITA EMPRÉSTIMO

Dos vários projetos votados na Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira, dois merecem destaque. Um deles foi aprovado. O outro rejeitado. A aprovação foi de projeto de mais de 100 milhões de reais que reforçarão os cofres do Estado, mas principalmente servirão para salvar a pele do Iperon, o instituto de previdência, que, caso não receba uma grande injeção de dinheiro, pode quebrar dentro de um ou dois anos. O dinheiro vem da fatia sobre a exploração do pré sal, a que Rondônia faz jus. Já a rejeição foi de um projeto que o Palácio Rio Madeira/CPA considera de grande importância.

A maioria dos parlamentares rejeitou, em segunda votação, projeto que autorizava o Estado de Rondônia a contratar operação de crédito externa junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para execução do Projeto de Modernização da Gestão Fiscal do Estado de Rondônia (PROFISCO II RO). O financiamento seria na ordem de 30 milhões e 800 mil dólares, cerca de 150 milhões de reais, em valores de hoje. Os deputados consideraram que, num momento de crise que enfrentamos, com a pandemia do coronavírus, não seria prudente contrair um empréstimo milionário como esse.

PERGUNTINHA

Quanto tempo você acha que teremos ainda tantas más notícias em relação aos números assustadores do coronavírus, antes que ele seja exterminado do nosso meio?